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Akbank Private Banking bu yıl da Türkiye’nin en iyisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen: - "Kişiye özel hizmet veren kadromuzla dünya finans piyasalarındaki gelişmeleri ve trendleri müşterilerimize eş zamanlı olarak aktararak, onlarla birlikte yatırım kararlarını belirliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank Private Banking, The Banker’dan "Best Private Bank in Turkey" (Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi) Ödülü’nü üst üste beşinci yılda da kazandı.

Akbank açıklamasına göre, Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, uluslararası finans yayın grubu The Banker’ın "2018 Global Private Banking Awards" ödülleri kapsamında "Best Private Bank in Turkey" (Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi) Ödülü’nü bu yıl da kazandı. Böylece, Akbank Private Banking küresel düzeyde prestijli ödüle üst üste beşinci kez layık bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen, global gelişmeleri yakından izleyerek, Private Banking’e özel yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirtti.

Kohen, Akbank Özel Bankacılık olarak müşterilerine sunmak istedikleri hizmeti bir bütün olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış olan çalışanlarımızla müşterilerimizin varlıklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kişiye özel hizmet veren kadromuzla dünya finans piyasalarındaki gelişmeleri ve trendleri müşterilerimize eş zamanlı olarak aktararak, onlarla birlikte yatırım kararlarını belirliyoruz. Yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra, diğer tüm alanlarda da en iyi hizmeti sunma odağıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda teknolojinin ve dijital bankacılığın sağladığı olanakları, yeni şube modelimizle hayata geçirdik. 2019 yılında da hedefimiz öncü ve yenilikçi yaklaşımlarımızı devam ettirerek, özel bankacılık deneyimini bir adım daha öteye taşımak olacak.

Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız, her yıl ulusal ve uluslararası alanda farklı kategorilerde bize ödüller kazandırıyor. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz. The Banker’ın prestijli ödülünü üst üste beşinci kez kazanarak, kırılması zor bir rekorun da sahibi olduk."

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Anahtar Kelimeler:
Akbank private banking The Banker

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