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Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Şubat ayı programında Hakan Yücefer'in "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" başlıklı semineri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze’de Hareket-imajın Krizi" olacak.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat’ın yoğun ilgi gören "Felsefe Seminerleri"nin şubat ayı programında, Hakan Yücefer'in "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" başlıklı semineri yer alıyor.

Seminer, 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Sanat Felsefe Seminerleri HAKAN YÜCEFER

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