İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze’de Hareket-imajın Krizi" olacak.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat’ın yoğun ilgi gören "Felsefe Seminerleri"nin şubat ayı programında, Hakan Yücefer'in "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" başlıklı semineri yer alıyor.
Seminer, 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
Kritik harita dün yine değişti!
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum