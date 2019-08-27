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Akbank Sanat, Hintli sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Akbank Sanat, Hintli sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Hintli çağdaş sanatçı Sudarshan Shetty'nin dönüşüm kavramına ve katmanlarına odaklandığı "Öz/çeviri-m" başlıklı sergisi, ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergi, Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ta 10 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı, heykel, yerleştirme ve video eserlerin de görülebileceği sergide dönüşümün kültürel gerçekliğini gündemine alıyor.

Hindistan'ın Mangalore şehrinde 1961'de doğan ve Mumbai'de yaşayan sanatçı, eserlerinde daha çok nesneler dünyasının beraberinde getirdiği temel ontolojik zorlukları araştırıyor.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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