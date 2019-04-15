Akbank Turizm Buluşmaları Bodrum’da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en güçlü gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründeki gelişmeleri ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele almak için sektör temsilcileri ve duayenleri buluşturan Akbank Turizm Buluşmaları’nın ilki 17 Nisan’da Bodrum’da başlıyor.

Banka açıklamasına göre, Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek.

2019 sezonunda Bodrum, Antalya, Marmaris ve Manavgat’ta yapılması planlanan toplantıların ilk etkinliği, Bodrum Titanic Deluxe Hotel’de 17 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacak. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik "Geleceğimiz Turizm" paneli ile devam edecek. Ayrıca etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı da bekleniyor.