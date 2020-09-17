HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs tablosunda görülen vaka sayısının artışından sonra bazı bankaların çalışma saatleri tekrar güncellendi. Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Mart ayının hemen sonrasında 1 Haziran normalleşme sürecine kadar bankaların çalışma saatleri güncellenmişti. Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

BANKALARIN SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz mart ayında kotonavirüs salgınından sonra güncellenen bankaların çalışma saatleri Haziran ayında tekrar normal saatlerine dönmüştü. Son günlerde koronavirüs haritasında da paylaşıldığı gibi bazı illerde vaka sayısının artması ile banka saatleri tekrar güncellendi. Hafta içi bankaya giderek bankadaki işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri değişti mi öğrenmeye çalışıyor. Peki İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hangi bankaların çalışma saatleri değişti?

İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Koronavirüs salgınının çok yoğun bir şekilde arttığı ve sürekli haberlere konu olan Ankara'da İş Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara'daki vaka sayısından dolayı Ankara'ya özel karar alan İş Bankası, tüm şubeleri nin çalışma saatlerini Ankara için tekrar güncelledi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

İş Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Ankara'da tüm ilçelerdeki ve merkezlerdeki İş Bankası'nın tüm şubeleri sabah saat 10:00'da açılacak. Ankara'da İş Bankası şubeleri çalışma saatleri 12:30'da öğle arası verecek ve 13:30'dan 17:00'a kadar tekrar hizmet vermeye devam edecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00

Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00

Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00

Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00

İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibiBu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
45 dakika ders süresi yarım saat oldu!45 dakika ders süresi yarım saat oldu!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi
İznik gölünde şoke eden görüntü
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.