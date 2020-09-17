Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Mart ayının hemen sonrasında 1 Haziran normalleşme sürecine kadar bankaların çalışma saatleri güncellenmişti. Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Geçtiğimiz mart ayında kotonavirüs salgınından sonra güncellenen bankaların çalışma saatleri Haziran ayında tekrar normal saatlerine dönmüştü. Son günlerde koronavirüs haritasında da paylaşıldığı gibi bazı illerde vaka sayısının artması ile banka saatleri tekrar güncellendi. Hafta içi bankaya giderek bankadaki işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri değişti mi öğrenmeye çalışıyor. Peki İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hangi bankaların çalışma saatleri değişti?
Koronavirüs salgınının çok yoğun bir şekilde arttığı ve sürekli haberlere konu olan Ankara'da İş Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara'daki vaka sayısından dolayı Ankara'ya özel karar alan İş Bankası, tüm şubeleri nin çalışma saatlerini Ankara için tekrar güncelledi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.
İş Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Ankara'da tüm ilçelerdeki ve merkezlerdeki İş Bankası'nın tüm şubeleri sabah saat 10:00'da açılacak. Ankara'da İş Bankası şubeleri çalışma saatleri 12:30'da öğle arası verecek ve 13:30'dan 17:00'a kadar tekrar hizmet vermeye devam edecek.
TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00
Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00
Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00
Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00
İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00