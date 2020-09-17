Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Mart ayının hemen sonrasında 1 Haziran normalleşme sürecine kadar bankaların çalışma saatleri güncellenmişti. Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?

BANKALARIN SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz mart ayında kotonavirüs salgınından sonra güncellenen bankaların çalışma saatleri Haziran ayında tekrar normal saatlerine dönmüştü. Son günlerde koronavirüs haritasında da paylaşıldığı gibi bazı illerde vaka sayısının artması ile banka saatleri tekrar güncellendi. Hafta içi bankaya giderek bankadaki işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri değişti mi öğrenmeye çalışıyor. Peki İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hangi bankaların çalışma saatleri değişti?

İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Koronavirüs salgınının çok yoğun bir şekilde arttığı ve sürekli haberlere konu olan Ankara'da İş Bankası çalışma saatlerini tekrar güncelledi. Ankara'daki vaka sayısından dolayı Ankara'ya özel karar alan İş Bankası, tüm şubeleri nin çalışma saatlerini Ankara için tekrar güncelledi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.