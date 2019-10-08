Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doları aşkın talep

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil ise Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla, ödediğimiz faizi ABD doları kısmında 50 bps, avro kısmında 55 bps azalttık. Böylece sendikasyonumuzun maliyetini Libor+ yüzde 2,25, Euribor+ yüzde 2,10’a düşürdük. Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz yabancı bankalardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl eylül ayında aldığımız 1 yıl vadeli sendikasyon kredimizi yaklaşık 700 milyon dolar olarak yenilemeyi hedefliyorduk. Buna karşın yabancı bankalardan 1 milyar doları aşan bir talep toplamamız sonucunda, bu yüksek talebi karşılayabilmek için tutarı 810 milyon dolara yükselttik. Geçtiğimiz yılki krediye göre katılımcı ülke sayısını 11’den 19’a, banka sayısını ise 23’ten 31’e çıkartarak yatırımcı bazımızı genişlettik. Özellikle uzun süredir ilk defa Katar, Kuveyt ve Rusya’dan güçlü talep topladık. Sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik."

Binbaşgil, talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmelerin, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi olduğunu aktararak, "Güçlü mali yapımız, teknoloji ve insanımıza yatırımlarımız ve sağladığımız uluslararası kaynaklarla Türkiye’nin geleceğine destek vermeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

