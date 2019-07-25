Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank bu yılın ilk yarısında 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın bu yılın ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel düzeyde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin önem kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bankacılık sektörünün ekonomiye desteğini bu dönemde de sürdürdüğünü bildirdi.

Akbank'ın da güven odaklı bankacılık anlayışı, güçlü sermayesi ile aktif kalitesini de gözeterek ekonominin gelişimine destek sağlamaya devam ettiğini aktaran Binbaşgil, "Türkiye’de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebinin artmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyüme gereksinimine güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

- “Ekonomimize 270 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 222 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 270 milyar TL seviyesine çıkardık. Yılın ilk 6 ayında yüzde 10 oranında artan toplam mevduatımız 230 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 376 milyar TL seviyesine çıkardık. Yüzde 17,7 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk altı ayında 228 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankamız 789 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti. Akbank, toplamda takipteki kredilerinin yaklaşık yüzde 101’i oranında kredi karşılığı ayırdı. Aktif kalitemizi bu dönemde de koruduk; takipteki krediler oranımız yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.”