İSTANBUL (AA) - Akbank’ın beşinci kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı. Geçen yıl gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerde dolan projenin 2 bin olan kontenjanı, bu yıl 3 bin üniversiteli gence çıkarıldı. İlk 3 bin öğrencinin kabul edileceği başvurular için son tarih 25 Ekim Cuma günü olacak.

Şehrin İyi Hali’nde bu yıl 13 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.

25 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların devam edeceği projelerde yer alacak gençler, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TURMEPA, Hayvan Hakları Federasyonu, Yedikule Hayvan Dostları, Tohum Otizm Vakfı, Hayat Sende, DEM, Yaşlı Hakları Derneği, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu, Ahtapot Gönüllüleri, Türkiye Omurilik Felçlileri ve Gülmek İyileştirir dernekleriyle gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecek.