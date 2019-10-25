Akbank'tan 4 milyar 28 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank tarafından yapılan açıklamada bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, makro ekonomik göstergelerde iyileşme gözlemlediklerini belirtti.

Gelecek dönem devam etmesini bekledikleri enflasyondaki düşüşün de iyileşme sürecine katkıda bulunacağını ve iç talebe olumlu yansıyacağını aktaran Binbaşgil, bankacılık sektörünün bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonominin gelişimi için kapasite yaratmaya devam ettiğini dile getirdi.

Binbaşgil, kendilerinin de Akbank olarak sağlam finansallarıyla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardıklarını belirterek, "Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti." değerlendirmesinde bulundu.