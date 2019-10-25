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Akbank'tan 4 milyar 28 milyon TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil: -"Bankamız, 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti"

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank tarafından yapılan açıklamada bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, makro ekonomik göstergelerde iyileşme gözlemlediklerini belirtti.

Gelecek dönem devam etmesini bekledikleri enflasyondaki düşüşün de iyileşme sürecine katkıda bulunacağını ve iç talebe olumlu yansıyacağını aktaran Binbaşgil, bankacılık sektörünün bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonominin gelişimi için kapasite yaratmaya devam ettiğini dile getirdi.

Binbaşgil, kendilerinin de Akbank olarak sağlam finansallarıyla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardıklarını belirterek, "Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

-"Sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik"

Binbaşgil, Akbank’ın Ekim ayında başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, "700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’ü kadar, 1 milyar dolar’ın üstünde talep geldi." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağladığını vurgulayan Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla faiz maliyetlerini düşürerek yeniledik ve sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik. Faiz oranını düşürmemize rağmen yabancı bankalardan yoğun ilgi geldiğini gördük. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi."

Akbank’ın nitelikli kadrosu ve sektöre sunduğu yeniliklerle değer yaratmayı sürdüreceğini belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Yeni Nesil Akbank olarak adlandırdığımız kapsamlı dönüşüm programımız ile teknolojik altyapımıza ve Akbanklılara önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyor, geleceğin bankacılık anlayışına uygun şekilde bugünden geleceğe hazırlanıyoruz. Yenilenen Akbank Mobil ile müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de önemli ve yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz."

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