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Akbank'tan enflasyona karşı korumalı üç yeni mevduat hesabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: - "Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk lirası ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla Faiz Korumalı Mevduat Hesabı, TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı ve TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı olmak üzere 3 farklı hesap geliştirdik" - "Bu hesaplarla müşterilerimize enflasyon üzerinde getiri garantisi veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank, yatırımcıların tasarruf mevduat hesaplarını enflasyon karşısında korurken, Türk lirasına yatırımı teşvik etmek üzere 3 yeni ürün geliştirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, "Faiz Korumalı Mevduat Hesabı", "TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı" ve "TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı" ürünlerini geliştirerek müşterilerine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk lirasıyla tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla 3 farklı hesap geliştirdiklerini ifade etti.

Enflasyona endeksli mevduat ürünlerinin yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına bağlı olacağını vurgulayan Oğuz, bu hesaplarla müşterilerine enflasyon üzerinde getiri garantisi verdiklerine işaret etti.

Oğuz, Faiz Korumalı Mevduat Hesabı'nda piyasa koşullarına uygun seviyede sabit bir faiz oranı taahhüdü bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Vade sonunda yıllık TÜFE değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen ilave faiz oranı toplamı ile taahhüt edilen oranın karşılaştırılması sonucu yüksek olan faiz oranı üzerinden müşteri getiri sağlıyor. Örnek vermek gerekirse 50,000 TL tutarlı 366 gün vadeli bir hesap için taahhüt edilen faizin yüzde 19, yıllık TÜFE değişim oranının yüzde 14,50 ve ürün özelinde belirlenen ilave faiz oranının da yüzde 4 olduğu noktada, vade sonunda TÜFE+ilave oran toplamı olan yüzde 18,50 yerine taahhüt edilen yüzde 19 üzerinden faiz hesaplanıyor. Bu hesap 92-400 gün arası vadelerde açılabiliyor."

- "Hesaptan para çekilmesi halinde vade bozulmuyor"

Bülent Oğuz, TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı'nın 366-400 gün vadelerde açılabildiği, yıllık TÜFE değişim oranına bir ilave oran eklenmesiyle enflasyon üzerinde getiri sunduğu bilgisini verdi.

1 yıldan uzun vadeli olan bu hesabın sıfır stopajla vergi avantajı da sağladığını belirten Oğuz, "Yüzde 0 stopaj avantajından yararlanmak isterken, faiz getirisi için uzun süre beklemek istemeyen müşterilerimiz için de TÜFE ile Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı seçeneği bulunuyor. Birikim sahipleri 1 yıldan uzun vadeli, 3 ayda bir faiz ödemeli bu hesapta da yıllık TÜFE değişim oranına eklenen ilave faiz oranının toplamı üzerinden 3 aylık dönemlerde birikmiş faizlerine erişebiliyor." değerlendirmelerini yaptı.

Oğuz, "Faiz Korumalı Mevduat Hesabı" ile "TÜFE ile Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı"nda kısmi çekim imkanının bulunduğuna dikkati çekerek, acil durumlarda yaşanan nakit ihtiyaçlarında hesaptan para çekilmesi halinde vadenin bozulmadığını, hesapta kalan tutar için vade sonunda faiz getirisi alınabildiğini bildirdi.

Her 3 hesabın da 10 bin lira üzeri tutarlar için açılabildiğini vurgulayan Oğuz, herhangi bir üst limit bulunmadığını dile getirdi.

Oğuz, "Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin en iyi kazancı elde etmelerini sağlamaya ve Türk lirasına yatırımı teşvik ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayan lider oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Akbank Bülent Oğuz

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