"Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafına neden oy verdiğini açıklayan Akbaşoğlu,Türklerin 1699 Karlofça Antlaşması'ndan bugüne kadar, iki önemli ileri harekatının söz konusu olduğunu ifade ederek, "Bir tanesi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, ikincisi de 15 Temmuz'un hemen akabindeki El-Bab, Cerablus ve Afrin Harekatıdır. Türk Ordusu nasıl Kıbrıs'ta soydaşlarına ve orada bulunan bütün insanlara barışı temin edecek harekatın içerisinde bulunmuşsa; Afrin'de de soydaşlar, dindaşlar, orada bulunan Türkmenler, Kürtler, Araplar, bütün kardeşlerimizin hak ve hukukunu teminat altına almaya, kendi vatanlarında özgürce yaşamalarını temine yönelik önemli bir harekata imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, daha sonra haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafta Türk askerinin elinde tuttuğu bayrağı gösteren Akbaşoğlu, "(Bu bayrak barış bayrağıdır, bütün insanların gölgesinde teminat altında yaşayabileceği bayraktır) duygusunu, hissiyatını, gerçeğini bana yaşattığı için bu fotoğrafı seçtim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafının da kendisini çok etkilediğini söyledi.

Fotoğrafta, yangın sonucu oluşan büyük bir mağduriyet ve onun yansımasını gördüğünü belirten Akbaşoğlu, "Fotoğrafta, evi yanan yaşlı amcamızın içinde bulunduğu haletiruhiye ve bu konudaki acziyeti ama bir taraftan da acziyet içerisindeki amcamızın yardıma muhtaç kediyi sahiplenerek, onu zor durumdan kurtarmaya yönelik büyük bir sevgi, muhabbet ve umut göstermesi var." diye konuştu.

Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafının da enteresan bir fotoğraf olduğunun altını çizen Muhammet Emin Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Atların ve üzerinde askerleri temsil eden kişilerin konumları, durumları bize geçmişimizi hatırlatan önemli bir anı dondurmuş vaziyette. Şairin, 'kökü mazide olan atiyim' dediği gibi, 1071'de bu toprakları vatan kılan büyüklerimizi hatırlatıcı ve onların o şuur ve ufkuyla yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda bir misyon ve vizyon yükleyici anlam ifade ettiği için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

