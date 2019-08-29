HABER

Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Akbatı, 8’inci yaşını 7-8 Eylül tarihlerinde Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek Akbatı Festivali ile kutlayacak.

Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak

Akbatı, 8’inci yaşını 7-8 Eylül tarihlerinde Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek Akbatı Festivali ile kutlayacak. İki güne yayılacak festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktiviteler, sokak lezzet stantları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ile her yaştan misafir dopdolu keyifli bir hafta sonu geçirecek. Aynı zamanda müzik ve dans gösterilerinin de olacağı festivalde, sevilen şarkılarıyla Göksel ve Kolpa sahne alacak.

Bu yıl sekizinci yaş kutlamaları ile Akbatı, 7-8 Eylül tarihlerinde müzikten söyleşiye, resimden çocuk atölyelerine kadar yaz mevsimini güzel bir festivalle uğurlamaya hazırlanıyor. Akbatı’nın sekizinci yaşını kutlayacağı festival, sınırsız müzik ve dans gösterileriyle yediden yetmişe herkese unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerin yer aldığı şölen tadındaki festival, keyifli söyleşiler ve imza günleri ile renklenecek. Ayrıca Gurme Yazar Ebru Erberdi’nin katkılarıyla hazırlanan kokoreçten, dönere, nohut-pilavdan, dondurmaya, söğüşten lokmaya kadar birbirinden enfes sokak lezzetleri stantları, tadı damaklarda bırakacak.
Dünden bugüne sevilen şarkılarıyla 7 Eylül Cumartesi günü pop müziğin sevilen sesi Göksel, 8 Eylül Pazar günü de müzik dünyasında özel bir yer edinen Kolpa konseri ile festival sona erecek.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladıDerecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı
Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendiVatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.