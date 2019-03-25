Akbatı Koşusu’nda binlerce kişi iyilik için koştu

‘Koşmak iyi gelecek’ sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Akbatı Koşusu bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun gelirleriyle Tohum Otizm Vakfı’na destek sağlanacağı etkinliğe, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy ve Tohum Otizm Vakfı destekçilerinden ünlü sunucu Ebru Akel ile sporcu Gökçen Arıkan da katılım gösterdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Akbatı Koşusu’ bin 500 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yediden yetmişe her yaştan misafirin yarıştığı koşuda; yetişkinler 10 kilometre ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı. Minik sporseverler ise 4-12 yaş kategorisinde kısa mesafeli Akbatı Çocuk Koşusu’nda yerini aldı. Koşunun ardından tatilden, teknolojik ürünlere, spordan, eğlenceye farklı kategorilerde 100’ün üzerinde ödül sahiplerini buldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy tarafından verildi. Koşunun ardından katılımcılar, koşu sonrası devam eden etkinliklerde, Big Jump (atlama kulesi), bungee trambolin gibi heyecan dolu parkurlarda keyifli bir gün geçirdi. Misafirler aynı etkinlikte Geveze ve Orkestra Fazla Mesai konseri ile müziğin tadını çıkardı.