HABER

Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ve DJ performansına ücretsiz katılabilecek

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ile kutlayacak.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21 Haziran'da düzenleyeceği "yaza merhaba" etkinliği kapsamında kapılarını 00.00'a kadar açık tutacak.

Etkinlik, Fatma Turgut'un 21.00'de başlayacak canlı sahne performansının ardından DJ performansıyla devam edecek.

Yılın en uzun gününde düzenlenecek etkinlikler tüm misafirler için ücretsiz olacak.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Lisenin çay fabrikasında öğrenciler üretirken öğreniyorLisenin çay fabrikasında öğrenciler üretirken öğreniyor
Kazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdiKazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKBATI AVM akkok holding fatma turgut Yaza Merhaba

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.