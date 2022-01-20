Akbil basmamak için İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu yaptı

Hayrete düşüren görüntüler, Şişli Mecidiyeköy'de hareket halindeki bir otomobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde bir gencin, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.

Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs şoförünün habersiz olduğu değerlendiriliyor.

Yolculuk devam ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor.

DHA

