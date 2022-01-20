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  4. Akbil basmamak için İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu yaptı

Akbil basmamak için İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu yaptı

20.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir kişinin yaptığı tehlikeli hareket bu kadar da olmaz dedirtti. Otobüs yolculuğuna para ödemek istemeyen bir kişi, İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akbil basmamak için İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu yaptı

Hayrete düşüren görüntüler, Şişli Mecidiyeköy'de hareket halindeki bir otomobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde bir gencin, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.

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Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs şoförünün habersiz olduğu değerlendiriliyor.

Yolculuk devam ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor.

DHA

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