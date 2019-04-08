Akbük Koyu'nda ağaçların kesilmesi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin inceleme sürdürülüyor. Menteşe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekipleri, ağaçların kesilmesine ilişkin bölgede çalışma yürüterek, iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Sahil şeridinde kesilen ağaçların olduğu yerde incelemede bulunan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akbük'te bir ağaç katliamı yaşandığını söyledi. Bölgede kimsenin olmamasından faydalanan kişi veya kişilerin 30 Akdeniz menengiç ağacını kestiğini belirten Yıldız, "Burada vatandaşlarımızın altında serinlediği, faydalandığı ağaçlara büyük zarar verilmiş. Hepsi testereyle ortalarından kesilmiş. Bu bizi derinden üzen bir hadise oldu." dedi. Jandarma ekiplerinin çok sayıda güvenlik kamerası kaydını incelediğine işaret eden Yıldız, "Şu anda bu konuyla ilgili 2 şüpheli sorgu altında. Bu sorgulamanın ardından zannediyorum olay açıklığa kavuşacak. Burası sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin en gözde koylarından birisi. En bakir, doğal, çok fazla işlenmemiş bir koy." diye konuştu.

Akbük Koyu'nun dip dalgalarıyla kendini temizleyen ender yerlerden olduğunu vurgulayan Yıldız, bölgeye yaz aylarında binlerce kişinin geldiğini kaydetti. - "Konu münferit bir hadiseye benziyor" Koyun sahipsiz kalmaması için işletmesini Muğla Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak kuruluşu MUÇEV'in yaptığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu: "Ancak buranın işletmesinde daha sonra problemler yaşanmış. Bazı unsurların buraya gelerek hem vatandaşı hem esnafı rahatsız etmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmış. Bu nedenle MUÇEV konuya el koydu, buranın esnafından oluşan Cennet Akbük'ü Güzelleştirme Derneği kuruldu. Bizim gözetimimizde dernek burayı işletiyor. Bölgeye girişlerde herhangi ücret de alınmıyor. Şimdiye kadar herhangi bir problem çıkmadı. Altyapısını da tamamlıyoruz. Bu katliamın özellikle sosyal medyada başka şekillerde lanse edilmeye çalışılması bizi üzdü, rahatsız olduk. Konu münferit bir hadiseye benziyor. Psikolojik rahatsızlığı olan 2 şahsın hadisesi gibi gözüküyor. Bu zaten onların ifadeleri sonucu ortaya çıkacak. Buranın sahibi bütün halkla beraber biziz ve buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Burası hiçbir zaman rantçılara verilemez, açılamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Muğla'da diğer sahillerde olduğu gibi bu sahili de rantçılara teslim etmeyeceğiz."