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Akbük Koyu'nda ağaçların kesilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 22:49 | Son Güncelleme

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı"

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisinde kıyı şeridinde bulunan ağaçların kesildiği ihbarının alınması üzerine güvenlik güçlerince çalışma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Olay yerinde yapılan araştırmada kıyı şeridinde bulunan 29 kök Akdeniz Menengici ve bir kök Ilgın cinsi ağacın kimliği belirsiz kişilerce motorlu testere ile kesilmiş olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar, alınan tanık ifadeleri ve incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli S.T. isimli şahsa ait işletmede ve aracında arama yapılmış olup, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 kesim motoru, üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, balta ve orak muhafaza altına alınarak olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli S.T. isimli şahsın alınan ifadesi doğrultusunda eşi N.T. ve çalışanı M.T. isimli şahısların şüpheli olarak beyanları alınmış olup, Muğla Cumhuriyet Savcısı Beşir Aslan'ın talimatıyla şahıslar mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

Öte yandan, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç kesimi Akbük Menteşe Muğla

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