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Akbük koyundaki kaçak yapılar yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan ve ‘İmar Barışı’ kapsamında değerlendirilmeyen kaçak yapıların yıkımı konusundaki çalışmaları kapsamında Menteşe’nin Akbük sahilinde bulunan ve hazine arazisi üzerine yapılan binaların Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.Muğla’da başta Bodrum olmak üzere 13 ilçede bulunan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapılar için verilen sürenin dolmasının ardından kaçak yapı sahiplerinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine devreye Bakanlık ve belediyeler girdi.Günübirlik tatilcilerin akın ettiği Akbük koyunda 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan, imar barışından yararlanmak için müracaat eden fakat başvuruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen ilk etapta 16 kaçak yapı yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan ve ‘İmar Barışı’ kapsamında değerlendirilmeyen kaçak yapıların yıkımı konusundaki çalışmaları kapsamında Menteşe’nin Akbük sahilinde bulunan ve hazine arazisi üzerine yapılan binaların Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.
Muğla’da başta Bodrum olmak üzere 13 ilçede bulunan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapılar için verilen sürenin dolmasının ardından kaçak yapı sahiplerinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine devreye Bakanlık ve belediyeler girdi.
Günübirlik tatilcilerin akın ettiği Akbük koyunda 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan, imar barışından yararlanmak için müracaat eden fakat başvuruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen ilk etapta 16 kaçak yapı yıkılıyor. Akbük sahilinde hazine arazisi üzerine yapılan çoğunluğu konteyner tipi yapılar Menteşe Belediyesinin ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor.
Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahilde gerçekleştirdiği yıkımlar esnasında Menteşe Belediyesi zabıta ekipleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevre güvenliğini sağladı.

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