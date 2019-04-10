HABER

Akbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine, 120 sığla ve menengiç fidanı dikimi yapıldı.

Akbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine, 120 sığla ve menengiç fidanı dikimi yapıldı.
Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, geçen pazar günü sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Olayla ilgili Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akbük Sahili'ndeki ağaç katliamının izleri silinmesi için harekete geçti. Kesilen 30 ağacın hemen yanlarına 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikildi.

FOTOĞRAFLI

Akbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildiAkbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildiAkbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildiAkbük'te kesilen ağaçların yerine fidan dikildi

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Şuhut’ta Polis Haftası törenle kutlandıŞuhut’ta Polis Haftası törenle kutlandı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu mazbatasını aldıBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.