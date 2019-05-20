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Akbük'teki ağaçları kesenleri yakalayan jandarmalara başarı belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili 3 kişinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan 6 jandarmaya başarı belgesi verildi.

Akbük'teki ağaçları kesenleri yakalayan jandarmalara başarı belgesi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili 3 kişinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan 6 jandarmaya başarı belgesi verildi.
Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, 7 Nisan sabahı balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.
Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntüler izlendiğinde, otomobil plakasından şüphelilerin, Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten Serdal Türkoğlu ve eşi Nilgün Türkoğlu ile yanlarında çalışan akrabaları Mustafa Türkoğlu olduğu belirlendi. Evlerine operasyon düzenlenen 3 kişi, gözaltına alındı. İfadelerinde, koydaki diğer işletmecileri zor durumda bırakmak için ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenilen şüphelilerden Serdal Türkoğlu ile Mustafa Türkoğlu'nun evlerinde yapılan aramalarda; 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan kıyafetler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, olayın ardından şüphelilerin yakalanmasını sağlayan Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek'in de aralarında bulunduğu 6 personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.

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