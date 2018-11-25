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Akçadağ'da bıçaklı kavda: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, ilçeye bağlı Aşağıörükçü Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Şahabettin ve Mehmet Torun, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla, Yunus Menekli ise dövülerek yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla tedavi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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