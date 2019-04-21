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Akçadağ’da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.İlçe bağlı yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Akçadağ’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe bağlı yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Malatya-Kayseri karayolunun Kozluca mevkisinde kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden olurken, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Yetkililer, sürücüleri araçlarında kar lastiği takılı olmadan ve zincir bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışların pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Akçadağ’da kar yağışı etkili oluyor

Akçadağ’da kar yağışı etkili oluyor

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