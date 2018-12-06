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Akçadağ'da kaybolan kadın, kuyuda yaralı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.

Akçadağ'da kaybolan kadın, kuyuda yaralı bulundu

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.
Gülkaynak Mahallesinde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadı, 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Akçadağ'da kaybolan kadın, kuyuda yaralı bulundu

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