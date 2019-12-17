HABER

Akçadağ’dan Erdoğan’ın "Kürecik" açıklamasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 08:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında yer alan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız" açıklamalarına Kürecik Radar Üssü’nün bulunduğu Akçadağ ilçesi de destek verdi.Kürecik Radar Üssü’nün Akçadağ’ı küresel güçlerin hedefi yaptığını belirten Akçadağ Muhtar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, "ABD’de Senatosu’nun son aldığı bir kararla alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleri bizleri son derece rahatlatmıştır.

Akçadağ’dan Erdoğan’ın "Kürecik" açıklamasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında yer alan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız" açıklamalarına Kürecik Radar Üssü’nün bulunduğu Akçadağ ilçesi de destek verdi.
Kürecik Radar Üssü’nün Akçadağ’ı küresel güçlerin hedefi yaptığını belirten Akçadağ Muhtar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, "ABD’de Senatosu’nun son aldığı bir kararla alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleri bizleri son derece rahatlatmıştır. İlçemizi hedef haline getiren ABD’nin Kürecik’te kurmuş olduğu üs, Akçadağ’ı küresel güçlerin hedefi haline getirmiştir. Zaten Akçadağ bu konu hakkında oldukça rahatsızdı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Kürecik Radar Üssü ile yaptığı açıklamaları Akçadağ’ı rahatlatmıştır. ABD kendi iç siyasetine Türkiye’yi alet etmek istemektedir. Bunun cevabını net bir şekilde Cumhurbaşkanımız vermiştir, biz de diyoruz ki Cumhurbaşkanımız üssün kapatılmasını istiyorsa ilçe halkı olarak sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.
CHP’nin Kürecik Radar Üssü’nün varlığına öteden beri karşı çıktığını ve üssün bir an evvel kapatılması gerektiğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ise "ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kürecik’teki radar üssünün kapatılması için 2011 yılında CHP Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nın öncülüğünde bölgede 4-5 defa miting yapıldı. Üssün varlığı Türkiye için büyük bir tehdittir, derhal kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar da, "ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını başından sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız,’Kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız’ dedi. Bu konu çok önemli bir konu. ABD her yıl Ermeni olayları iddialarını Türkiye’nin önüne getiriyor. Amaç Türkiye’yi karalamak, Türkiye’yi sindirmek" diye konuştu

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
’Kezban Teyze’nin güneş enerji santrali’Kezban Teyze’nin güneş enerji santrali
Başkentte 300 adet yasaklı doğum kontrol hapı ele geçirildiBaşkentte 300 adet yasaklı doğum kontrol hapı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu!

İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne sis etkili oluyor!

Şehirleri esir aldı!

ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.