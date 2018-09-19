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Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı AK Partili Abdülhakim Ayhan'ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracı olarak kullandığı 34 ECZ 27 plakalı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

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Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

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Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ak parti Akçakale Abdülhakim Ayhan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Ohhhh devamı gelsin Beter Olun
VAY BE KARA PARTİLİYİ KURŞUNA DİZMİŞLERR...
PASTAYI BÖLÜŞEMEMİŞLERDİRR..
İHALE ANLAŞMAZLIĞIDIRR..
ülke ne hale geldi
yakalayın direk asın bu insan katillerini
Aşiretle ters düşmüştür. Ya da aşiret reisi ise kan davası vardır.
malzemeden mi çalmışlar , zırhlı araç demissiniz , ne cami kalmış ne kaportası
nerdeyse olağan hale gelen bu tip saldırıları hangi Avrupa şehrinde görebilirsiniz ki?
Çünkü ülkemizde ki terörü destekledikleri için tüm terör örgütlerini besledikleri için olmasın mi ? Kendi ülkenizi kötülemek için fırsat kolluyorsunuz.
PKK CILARIN İŞİ, BU ÜLKEDE PKK NIN İSMİ BİLE UNUTULACAK YAKINDA İNŞALLAH ÖYLE DUA EDİYORUM HEP
menfaat çıkar savaşıdır başka bir şey değil ah başka partili olsaydı şimdi cumhuriyet savcıları devreye girerdi direk görevden alacan kayyum atayacan mal varlığına el koyup varlık fonuna aktaracan varlık fonu emin ellerdede onun için
HACI İYİ DE ARABA ZIRHLI CAMLAR NORMAL, NASIL BİR MALLIKTIR BU
zırhlı araç camlar patlamış
urfa il merkezi ve ilçelerde yapılan yolsuzluk yapılan israf yapılan torpil belediyeye gidilmeden alınan maaşlar araç şirketlerinden araç kiralamış gibi gösterip alınan paralardan ihaleleri 3 katına 5 katına çıkarmalardan tutunda artık aklınıza ne gelirse ha faruk çelik bakanlıktan alındı ama daha urfada bir sürü şirketi var tekelci olarak ihalelerin çoğunu alıp başkanlarla bölüşüyorlar daha çok var tek çare var kıyametin kopması başka türlü düzelmesi mümkün değil
belediye baskaninin altındaki araca bak ye kürküm ye
kıçı kırık ilçe belediye başkanında bile zırhlı mercedes var
AKÇAKALELİLERİ SEVERİM ÇOK İYİ İNSANLAR, ÇOK MİSAFİRPERVERLER ÇOK DÜRÜSTLER.
ölseydi dünyanın en iyi belediye başkanı seçilirdi
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