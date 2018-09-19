Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracı olarak kullandığı 34 ECZ 27 plakalı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.
Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.
İHA
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