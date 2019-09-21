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Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulması kararı alınmasının ardından gözlerin çevrildiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araç ve helikopter hareketliliği yaşandı.

Türkiye, güney komşusu Suriye’nin Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede, terör örgütü PKK/YPG’nin sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine harekat sinyali verdi. Türkiye’nin bölgedeki terör tehdidini sonlandırmaya yönelik açıklamalarının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD’nin askeri heyeti Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan toplantıların ardından Fırat’ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik rahatsızlığının sonlandırılması için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması kararına varıldı. Mutabakatın ardından Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi noktasında görüş birliğine varılan güvenli bölgeye yönelik Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Türk ve ABD’li generaller ile iki ülke askerlerinin görev aldığı merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı ve buradan görüntüler alınmaya başlandı. Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki tahkimatlarının gözlenmesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından güvenli hale getirilmesi hedeflenen bölgede ortak hava devriyesine başlandı. Türkiye ve ABD’ye ait 4 helikopterle 5 kez ortak devriye yapılarak havadan keşif ve gözetleme yapıldı. 8 Eylül günü de iki ülke zırhlı araçlarıyla Telabyad kırsalında müşterek kara devriyesi gerçekleştirildi.

Hareketliliğin sürekli arttığı sınır hattındaki Akçakale semalarında sabah saatlerinde de 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki piste inen Türkiye’ye ait helikopterlere yakıt takviyesi yapıldı. Aynı sırada daha önce boşaltılan ve TSK tarafından kullanılmaya başlanan Akçakale Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan zırhlı araçların da sınır hattına doğru gittiği görüldü. Hareketlilik devam ederken, helikopterlerin bugün yapılabilecek yeni bir hava devriyesine katılabileceği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Akçakale Şanlıurfa zırhlı araç

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