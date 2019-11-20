Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açılıyor

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın, önce terör örgütü DEAŞ sonra ise PKK/PYD kontrolüne geçmesi ile olası terör saldırılarının önüne geçmek için beton bloklarla kapatılan sınır kapısını açmak için çalışmalar başladı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad'a ulaştırılması planlanan yardımın bu kapıdan geçeceği öğrenildi.

Suriye'deki Tel Abyad ilçesinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından Akçakale'deki gümrük kapısı geçişe kapatılmış ve olası terör saldırılarını engellemek için beton bloklarla güçlendirilmişti. Daha sonra Tel Abyad, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad teröristlerden arındırıldı. Bugün Akçakale Gümrük Kapısı'nı yeniden faaliyete geçirmek adına buradaki beton blokların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Gümrük sahasının her iki tarafındaki beton bloklar gelen vinçler tarafından yerinden sökülerek TIR'lara yüklenmeye başladı.

Kapının yeniden geçişlere açılması ile Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardımın buradan gitmeye başlayacağı öğrenildi.

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