HABER

Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın, önce terör örgütü DEAŞ sonra ise PKK/PYD kontrolüne geçmesi ile olası terör saldırılarının önüne geçmek için beton bloklarla kapatılan sınır kapısını açmak için çalışmalar başladı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın, önce terör örgütü DEAŞ sonra ise PKK/PYD kontrolüne geçmesi ile olası terör saldırılarının önüne geçmek için beton bloklarla kapatılan sınır kapısını açmak için çalışmalar başladı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad'a ulaştırılması planlanan yardımın bu kapıdan geçeceği öğrenildi.
Suriye'deki Tel Abyad ilçesinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından Akçakale'deki gümrük kapısı geçişe kapatılmış ve olası terör saldırılarını engellemek için beton bloklarla güçlendirilmişti. Daha sonra Tel Abyad, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad teröristlerden arındırıldı. Bugün Akçakale Gümrük Kapısı'nı yeniden faaliyete geçirmek adına buradaki beton blokların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Gümrük sahasının her iki tarafındaki beton bloklar gelen vinçler tarafından yerinden sökülerek TIR'lara yüklenmeye başladı.
Kapının yeniden geçişlere açılması ile Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardımın buradan gitmeye başlayacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’deGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de
Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğulduYılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.