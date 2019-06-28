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Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:52 | Son Güncelleme

Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve personelin içinde bulunduğu otomobil bir grubun saldırısına uğradı.

Tekyıldız ile 2 şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grup tarafından durduruldu.

Sopalarla araca zarar veren grup, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İl Milli Eğitim Müdüründen kınama

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, yaptığı açıklamada, Tekyıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıyı kınadı.

Turan, şunları kaydetti:

"Hayatlarını çocuklarımızın iyi yetişmesi için vakfeden değerli eğitimcilerimizden Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, şube müdürlerimiz ve personelimize mesai çıkışı yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bütün yurttaşlarımızın, eğitimcilerin ne kadar kutsal ve zor bir meslek grubunda çalıştığını unutmadan onlara saygı ve sevgi göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için özveriyle çalışan eğitim öncüleridir."

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