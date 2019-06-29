Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, dün kendisinin ve kurum personelinin bulunduğu araca düzenlenen saldırıya ilişkin, "Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki küçük sıyrıklarla atlattık." ifadelerini kullandı.

Tekyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, dün iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobiliyle mesai çıkışında bir grup tarafından yollarının kesilerek taş ve sopayla linç edilmeye çalışıldıklarını belirtti.

Daha önce de taşıma ihalesinden dolayı aynı grup tarafından tehdit edildiklerini aktaran Tekyıldız, şunları kaydetti:

"Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki küçük sıyrıklarla atlattık. Sağlık durumumuz oldukça iyi. Bu ve benzeri her ne şekilde saldırı olursa olsun bizi görevimizi hakkıyla yapmaktan asla bir adım dahi geri attırmayacak. Emniyet güçlerimiz, olayla ilgili gereken soruşturmayı başlatarak suçluların Türk adaletine hesap vermesi için çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattılar. Olayın müsebbiplerinin hukuk önünde hesap vereceğine tüm samimiyetimizle inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin vermiş olduğu bu görevi hakkıyla ifa etmeye devam edeceğiz."

Tekyıldız, olayın ardından kendilerine destek veren yetkililerle vatandaşlara teşekkür etti.

Akçakale Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, dün Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grubun saldırısına uğramış, olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

