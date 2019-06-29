HABER

Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:36 | Son Güncelleme

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız: - "Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki küçük sıyrıklarla atlattık"

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, dün kendisinin ve kurum personelinin bulunduğu araca düzenlenen saldırıya ilişkin, "Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki küçük sıyrıklarla atlattık." ifadelerini kullandı.

Tekyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, dün iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobiliyle mesai çıkışında bir grup tarafından yollarının kesilerek taş ve sopayla linç edilmeye çalışıldıklarını belirtti.

Daha önce de taşıma ihalesinden dolayı aynı grup tarafından tehdit edildiklerini aktaran Tekyıldız, şunları kaydetti:

"Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki küçük sıyrıklarla atlattık. Sağlık durumumuz oldukça iyi. Bu ve benzeri her ne şekilde saldırı olursa olsun bizi görevimizi hakkıyla yapmaktan asla bir adım dahi geri attırmayacak. Emniyet güçlerimiz, olayla ilgili gereken soruşturmayı başlatarak suçluların Türk adaletine hesap vermesi için çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattılar. Olayın müsebbiplerinin hukuk önünde hesap vereceğine tüm samimiyetimizle inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin vermiş olduğu bu görevi hakkıyla ifa etmeye devam edeceğiz."

Tekyıldız, olayın ardından kendilerine destek veren yetkililerle vatandaşlara teşekkür etti.

Akçakale Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, dün Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grubun saldırısına uğramış, olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldıMilli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı
Tuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralıTuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız saldırı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, Sayısal Loto devretti

TEM Otoyolu'ndaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

Hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

İlk uçuşunu yaptı... 'Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür'

Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk uçunu gerçekleştirdi

Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti

Vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı: Kur'an-ı Kerim'i istismar, 44 kilogram patlayıcı...

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.