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Akçakale sınırına zırhlı araç sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.Kilis’ten çıkan ve sınır ötesinde görev yaptığı öğrenilen yaklaşık 30 zırhlı araç, askeri zırhlı personel taşıyıcı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine konvoy halinde hareket etti.

Akçakale sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Kilis’ten çıkan ve sınır ötesinde görev yaptığı öğrenilen yaklaşık 30 zırhlı araç, askeri zırhlı personel taşıyıcı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine konvoy halinde hareket etti. Gaziantep üzerinden bölgeye sevk edilen zırhlı araçların bir kaç saat içerisinde yeni görev yerlerine ulaşmaları bekleniyor. Öte yandan Kilis ve çevre illerinden bölgeye askeri ve zırhlı araç sevkiyatı gün boyu devam etti

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