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Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 02:18 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 3 havan mermisi Akçakale ilçesine düştü. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu.

Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

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BİRECİK'E HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermisinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Birecik'in Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Birecik havan mermisi Suriye

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