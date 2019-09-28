HABER

Akçakale’de 7’nci hava devriyesi gerçekleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7’nci kez hava devriyesi gerçekleştirildi.Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG’nin işgaline son vermesi için Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini vermişti.

Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 7’nci kez hava devriyesi gerçekleştirildi.
Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG’nin işgaline son vermesi için Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini vermişti. Bunu üzerine Türkiye ve ABD askerlerinin komutasında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezinde zaman zaman ortak hava ve kara devriyeleri yapılıyor. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale’de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa’dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale’ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapılmasının ardında 7’nci hava devriyesini gerçekleştirdi.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Kayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulunduKayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulundu
İzmir’de dehşet anlarıİzmir’de dehşet anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.