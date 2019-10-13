Akçakale'de Bir Eve Havan Mermisi İsabet Etti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi sınırındaki Suriye'nin Tel Abyad kent merkezinde şiddetli çatışmalar başladı. Bu sırada Akçakale'de bir eve havan mermisi isabet etti.

Akçakale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki iki katlı evin birinci katına havan mermisi düştü. Havanın düştüğü evde kimse bulunmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kuzey ve doğu Suriye’ye yönelik düzenlediği askeri operasyonun hedef noktalarından olan Tel Abyad bölgesinden atıldığı tahmin edilen mermi Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Ahmet Doğan isimli kişinin iki katlı evinin birinci katına düştü.

Üst katta yaşayan yaşlı bina sakini ise büyük panik yaşadı. Sesi duyan yurttaşlar yukarı çıkarak bu kişiyi aşağıya indirdi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Havan mermisinin düştüğü yerde büyük bir yarık oluştu.