Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe stadyumunda yapılan törene Akçakale Kaymakamı Metin Esen, 3'üncü Hudut Alay Komutanı Şaşar Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı. Protokolün vatandaşları selamlayıp tebrik etmesi ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiirler okuyup, folklor gösterileri sunduğu tören sonunda protokol ve vatandaşlar, Türk bayrakları açıp, çalınan marşlara eşlik etti.

