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Akçakale'de, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.F.E.

Akçakale'de, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.F.E. (18), tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçakale kırsalında Suriye uyruklu H.F.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf eden H.F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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