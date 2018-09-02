HABER

Akçakale’de erkek hemşire dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

 ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

Akçakale’de erkek hemşire dövüldü

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.
Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Akçakale’de erkek hemşire dövüldüAkçakale’de erkek hemşire dövüldü

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Denizli'de nakliye deposunda yangın (1)Denizli'de nakliye deposunda yangın (1)
Yavru köpeklerden birinin ayağını diğerinin patisini kestiler (2)Yavru köpeklerden birinin ayağını diğerinin patisini kestiler (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.