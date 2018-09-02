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Akçakale’de erkek hemşire dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 20:47 | Son Güncelleme

 ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

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