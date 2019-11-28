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Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:17 | Son Güncelleme

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için yarın Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için yarın Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden, gece saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na havan mermisi atıldı. Mermilerin karakola isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Yarın Balıkesir'e getirilecek olan Şehit Davut Armağan Keskin'in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

VALİ YAZICI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şunları keydetti:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştirenler er ya da geç hak ettiği cezayı alacaklar. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak karşı duracağız. Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen bu ve benzer saldırılara güvenlik güçlerimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde karşılık verilmeye devam edilecektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz."

Öte yandan, Balıkesir merkezdeki Gündoğan Mahallesi'ndeki şehidin anne ve babasının yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Çok sayıda vatandaş ise taziye için eve akın etti.

Bir yıllık evli olan Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'de adliyede memur olarak çalışan eşi Gülçin Keskin'e de acı haber verildi. Annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ise acı haberi bir ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı. Fenalaşıp kalp spazmı geçiren anne Seher Zeybek, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seher Zeybek'in, yarın Balıkesir'de şehit oğlunun cenaze törenine katılması bekleniyor.

Balıkesir'de yaşayan şehidin dayısı Mustafa Elaldı ise, "Yeğenim bir hafta önce Balıkesir'e geldi. Bir haftalık izni vardı. Cuma günü gitti. Bir yıldır görüşmüyorduk. 'Dayım, napıyorsun, özledim sizi' dedi. Siz ne yapıyorsunuz dediğimizde, 'Elimiz tetikte bekliyoruz. Görevimizin başındayız' demişti. Sanki helalleşmek gibi oldu" dedi.

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