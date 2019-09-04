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Akçakale’de helikopter hareketliliği

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, öğleden sonra ABD’ye ait 2 helikopter iniş yaptı.

Akçakale’de helikopter hareketliliği

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, öğleden sonra ABD’ye ait 2 helikopter iniş yaptı. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na iniş yapan 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra ilçeden ayrıldı.
Suriye’nin kuzeyine Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesi kararının ardından iki ülke yetkililerince Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. İki ülke askerlerinin çalışmalarını yürüttüğü Akçakale’deki İlçe Jandarma Komutanlığı’na öğleden sonra ABD’ye ait 2 askeri helikopter iniş yaptı. İçindeki bazı malzemelerin İlçe Jandarma Komutanlığına taşınmasının ardından ABD’ye ait helikopterler yeniden havalandı ve Şanlıurfa yönüne gitti.
Daha önce havadan 2 kez ortak devriye görevinin yapıldığı Suriye sınırındaki hareketlilik devam ederken, iki ülke askerlerinin havadan başlattığı devriye görevinin karadan da devam etmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Akçakale’de helikopter hareketliliğiAkçakale’de helikopter hareketliliğiAkçakale’de helikopter hareketliliği

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