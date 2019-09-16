Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin tesisi için Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter, sınırın diğer yakasındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad'da ise iş makinesi hareketliliği yaşandı.

Fırat’ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerin sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye’nin harekat sinyali vermesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde teröristlerce işgal edilen alanlara güvenli bölge kurulması kararlaştırıldı. İki ülkenin vardığı mutabakat sonrası 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye’nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından aynı bölgede Türkiye ile ABD’ye ait helikopterler ile 4 kez ortak devriye yapıldı. Terör örgütü unsurlarının hareketliliği ile tahkimatlarının havadan gözlemlendiği helikopter devriyesinin ardından 8 Eyül günü karadan da iki ülke zırhlı araçları ile ortak devriye gerçekleştirildi.