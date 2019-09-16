HABER

Akçakale’de helikopter, Telabyad’da iş makinesi hareketliliği

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

SURİYE'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin tesisi için Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter, sınırın diğer yakasındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad'da ise iş makinesi hareketliliği yaşandı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin tesisi için Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter, sınırın diğer yakasındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad'da ise iş makinesi hareketliliği yaşandı.

Fırat’ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerin sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye’nin harekat sinyali vermesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde teröristlerce işgal edilen alanlara güvenli bölge kurulması kararlaştırıldı. İki ülkenin vardığı mutabakat sonrası 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye’nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından aynı bölgede Türkiye ile ABD’ye ait helikopterler ile 4 kez ortak devriye yapıldı. Terör örgütü unsurlarının hareketliliği ile tahkimatlarının havadan gözlemlendiği helikopter devriyesinin ardından 8 Eyül günü karadan da iki ülke zırhlı araçları ile ortak devriye gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan devriyelerin yapıldığı Fırat’ın doğusunda teröristlerin silahları ile belirlenecek güvenli bölge dışına çıkması beklenirken, bu sabah Akçakale’nin karşısındaki Telabyad’da iş makinesi hareketliliği gözlendi. Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlı teröristler oluşturdukları mevzilerde nöbet tutmayı sürdürürken, iş makinelerinin ise kentin iç kesimlerinde çalışma yaptığı görüldü. Telabyad’da iş makinesi hareketliliği yaşanırken, aynı saatlerde Akçakale semalarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki piste inen Skorsky tipi 2 helikoptere bakım ve yakıt takviyesi yapıldı. Helikopterlerin bugün yapılabilecek yeni bir hava devriyesine katılabileceği belirtildi.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıÇorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Öğrencisinin babaannesinden büyük şokÖğrencisinin babaannesinden büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.