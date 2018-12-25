HABER

Akçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 21:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.                         Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 35 FM 120  plakalı otomobil önünde giden ve yine sürücüsü bilinmeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı.

Akçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 35 FM 120 plakalı otomobil önünde giden ve yine sürücüsü bilinmeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerdekilerden İ.T. yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 11 kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Akçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralıAkçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralıAkçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralıAkçakale'de kaza: 1 ölü, 11 yaralı

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Kamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandıKamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandı
Kilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkiyatıKilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.