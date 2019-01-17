Akçakale'de nefes borusuna balgam kaçan bebek öldü

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde annesi emzirirken kusmayan başlayan 5 aylık bebek, nefes borusuna balgam kaçması sonucu öldü.

Akçakale ilçesi Ohali Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Fatma Boran çiftinin 5 aylık bebekleri Mehmet, dün gece annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden ailesi, küçük Mehmet'i Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet bebek, doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden bebeğin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde nefes borusuna balgam kaçması sonucu boğularak öldüğü belirlendi. Mehmet bebeğin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

