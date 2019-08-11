HABER

Akçakale’de odunlukta çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Akçakale’de odunlukta çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin odunluk alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası odunlukta odunlar kül oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
4 yaşındaki kız çocuğunu tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı4 yaşındaki kız çocuğunu tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı
Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik olduŞanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara...

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.