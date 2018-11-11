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Akçakale'de PKK/PYD'li Suriyeli terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 19:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu terörist Vahit el Casım yakalandı.  Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Altıntepe Mahallesi'nde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan birini fark etti.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu terörist Vahit el Casım yakalandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Altıntepe Mahallesi'nde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan birini fark etti. Ekipler tarafından yakalanan kişinin, terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriyeli terörist Vahit el Casım olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist Vahit el Casım, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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