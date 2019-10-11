Akçakale'de şehit olan memur, son yolculuğa uğurlandı

Cemil SEVAL- Emre SAÇLI- Mücahit BEKTAŞ/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - 'BARIŞ Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa Akçakale'ye teröristlerce atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş (31), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'dan dün Akçakale'ye atılan havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Manisa Salihlili gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu. Acı haber, Cihan Güneş'in Salihli'de yaşayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli babası Süleyman Güneş, emekli hemşire annesi Zekiye Güneş ve kız kardeşi Cansu Güneş'e verildi. Şehit Cihan Güneş'in, 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi.

3 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Cihan Güneş'in cenazesi bugün hava yoluyla Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan cenaze aracıyla memleketi Salihli'deki devlet hastanesine getirildi. Bir süre tutulduğu morgdan alınan şehidin cenazesi, baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Güneş'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Hamidiye Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınları ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Özgür Özel, CHP'li Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti'li Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir ile 3 bin kişi katıldı. Baba Süleyman Güneş ve anne Zekiye Güneş ile kız kardeş Cansu Güneş, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Güneş ailesini, protokol üyeleri ve yakınları teskin etti. Şehit Cihan Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından tören kıtasınca omuzlara alınıp, cenaze aracına konuldu. Aracın önüne, şehidin babası Süleyman Güneş ile Bakan Albayrak birlikte oturdu. Şehit Cihan Güneş'in cenazesi, götürüldüğü Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.