Akçakale'de yakalanan terörist tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.C.H., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan ve bunu sorgusunda itiraf eden M.C.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkan M.C.H., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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