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"Akçakale'deki şehitlerimizden birinin bebek olması acımızı katlamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır. Akçakale'de şehit düşen vatandaşlarımızdan birinin bebek olması, acımızı katlamıştır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır. Akçakale'de şehit düşen vatandaşlarımızdan birinin bebek olması, acımızı katlamıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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