Akçakalelilerden harekata destek

Murat KİBRİTOĞLU- Hadi KURT- Enver Fatih TIKIR/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü PYD kontrolündeki alanları temizlemek için başlatacağı operasyon için bölgeye farklı kentlerden sevkiyatlar sürerken, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayanlar, hemen karşılarındaki alanın bir an önce terör unsurlarından temizlenmesini istiyor.

Kullanılmayan Akçakale Gümrük Kapısı'nın karşısında terör örgütü PYD'nin sözde bayrağı, Türk Bayrağı'nın karşısında asılı durmaya devam ediyor. Bölgede Türk askerleri aldığı güvenlik önlemi ile kuş uçurtmuyor. Sınırın belirli bölgelerine yerleştirilen zırhlı araçlarda bekleyen Türk askerleri, harekat öncesi tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Akçakale'nin hemen karşısındaki terör örgütü kontrolündeki Tel Abyad'da ise teröristlerin mevzi açtığı görülüyor. Binaların pencerelerini kapatarak atış yapabilecekleri mevziler oluşturan teröristlerin bazıları ise nöbet tutmaya devam ediyor.

12 ÇOCUĞUM DA MEHMETÇİK

Akçakale'de yaşayanlarda harekatın bir an önce yapılmasını ve hemen karşılarındaki alanın teröristlerden temizlenmesini istiyor. Bölgede yaşayanlardan Halil Çiftçi, "Biz bu bölgenin temizlenmesini sitiyloruz. Harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Teröristler bir an önce temizlensin. Benim 12 çocuğum var, hepsi de birer Mehmetçik. Gerekirse onlar da ben de hanınım da hatta annem de birer Mehmetçik" dedi.

Suriye'den 6 yıl önce DEAŞ zulmünden kaçarak gelen Suriyeli Halil Rahvati ise "Burası bizim yurdumuz. Biz topraklarımıza biran önce dönmek istiyoruz. Bu nedenle bu harekatı destekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI