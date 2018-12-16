Akçakalelilerden harekata destek (2)

'TOPRAĞIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ'

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde açıklama yapan Arap Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede ve Velda Aşireti Lideri Muhammed Seyyid El Bursen, Türkiye'nin hazırlığını yaptığı harekatı desteklediklerini söyledi. İlçe merkezindeki Süleyman Şah Parkı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi adına konuşan Arap Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, bir an önce topraklarına dönmek istediklerini söyledi. Dede şöyle konuştu:

"Bizi topraklarımızdan çıkardılar, namusumuza göz diktiler. Bizleri dışarı çıkardılar. Ben bunu Salih Müslim'e dedim, 'Senin demokrasin nereden geldi. Senin demokrasin bizi dışarı atmak mı?" diye. Senin yerin toprağın altıdır. Senin ne dinin, ne imanın var. O toprakları bizim babamız almış. Ben tarlama gideyim, sen gel filini bizim toprağımızda oynatabiliyorsan oynat. Biz Türkmenler, Araplar ve Kürtler olarak toprağımıza döneceğiz. Buradan Kürt kardeşlerimize bir çağrımız var. Biz Kürtleri çıkarmayacağız. Kürtler topraklarına dönecek. Toprağı olan toprağına dönecek. Herkes evine dönecek. Biz onları koruyacağız. Vatanlarına dönecekler. PYD'nin en büyük zulmü Kürt kardeşlerimize. Şu an oradakiler Kandilden gelmişler. Bizim toprağımızla alakaları yok. Bunların en büyük derdi, Suriye'yi bölmek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan isteğimiz, bize yardım etsin, vatanımıza dönelim. ABD fil oynatacaksa, gitsin kendi ülkesinde oynatsın."

Tel Abyad bölgesinden olan Velda Aşireti Lideri Muhammed Seyyid El Bursen ise Türkiye'nin operasyonunu desteklediklerini açıkladı.

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