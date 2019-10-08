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Akçakale'ye 2 ABD helikopteri geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

 FIRAT'ın doğusuna yönelik olası harekat için gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, ABD'nin 2 helikopteriyle iniş yapıldı.

Akçakale'ye 2 ABD helikopteri geldi

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - FIRAT'ın doğusuna yönelik olası harekat için gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, ABD'nin 2 helikopteriyle iniş yapıldı. Kısa süre Akçakale'de kalan helikopterlere ABD askerleri binip, ilçeden ayrıldı.
Akçakale Jandarma Komutanlığı'na, öğleden sonra 2 ABD helikopteriyle iniş yapıldı. Bir süre pistte kalan helikopterlere, burada bekleyen ABD askerleri bindi. Helikopterler, daha sonra ABD askerleriyle ilçeden havalandı. Helikopterlere binen ABD askerlerinin, Türkiye ile ABD tarafından kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde bir süredir görev yaptıkları belirtildi.

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Akçakale'ye 2 ABD helikopteri geldiAkçakale'ye 2 ABD helikopteri geldiAkçakale'ye 2 ABD helikopteri geldiAkçakale'ye 2 ABD helikopteri geldi

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